Экс-чемпион мира: «Джошуа немного не хватает опыта. Усик опытнее»
Богдан Штонда: «Присутствие Анатолия Ломаченко в углу даст Усику огромную мотивацию в бою с Джошуа»
Украинский боксер – о грядущем поединке в супертяжелом дивизионе
15:17
Богдан Штонда / Фото - isport.uaУкраинский полусредневес Богдан Штонда (2-0-0) рассказал, поможет ли украинскому супертяжеловесу Александру Усику (18-0, 13 KO) возможное присутствие известного специалиста Анатолия Ломаченко в углу во время поединка с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Это даст огромную мотивацию, ведь рядом с ним будет стоять сильный человек. Мы видели, как Усик дрался с Бриедисом, а у него в углу тогда был Ватаманюк. Перед боем с Гассиевым он сменил тренера и попросил Анатолия Ломаченко, чтобы он ему помог. Мы видели разницу в результате – с Бриедисом и с Гассиевым. Так что это очень многое решает».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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