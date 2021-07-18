Черкашин одержал быструю победу над Бонелли

Поединок продлился всего один раунд

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В польском городе Сувалки состоялся вечер бокса, в главном поединке которого представляющий Польшу уроженец Украины Федор Черкашин (18-0, 12 КО) в лимите среднего веса (до 72,6 кг) быстро справился с возрастным, но все еще уважаемым аргентинским гейткипером Дамианом Бонелли (24-9, 20 КО).

Черкашин ярко подловил оппонента левым чек-хуком, отправил в нокдаун. Ветеран поднялся на ноги, но попал под бомбардировку проспекта. Рефери вмешался, остановил бой.

Федор Черкашин планирует постепенно развивать свою карьеру в США.