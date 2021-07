Черкашин одержал быструю победу над Бонелли

Фото: Twitter

В польском городе Сувалки состоялся вечер бокса, в главном поединке которого представляющий Польшу уроженец Украины Федор Черкашин (18-0, 12 КО) в лимите среднего веса (до 72,6 кг) быстро справился с возрастным, но все еще уважаемым аргентинским гейткипером Дамианом Бонелли (24-9, 20 КО).

Черкашин ярко подловил оппонента левым чек-хуком, отправил в нокдаун. Ветеран поднялся на ноги, но попал под бомбардировку проспекта. Рефери вмешался, остановил бой.

Ngl. That check hook was pretty impressive. He can kill. @GifsBoxing @TimBoxeo @julianisjulius https://t.co/rtB50iyBp9 pic.twitter.com/04XQmn92ej