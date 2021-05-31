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Чухаджян: «Я бы и с Кроуорфдом, и со Спенсом хотел побоксировать – серьезные ребята»

Украинец входит в топ-10 рейтинга IBF и настроен продолжать прогресс
Бокс Профессиональный бокс
16:44
Чухаджян: «Я бы и с Кроуорфдом, и со Спенсом хотел побоксировать – серьезные ребята»
Эксклюзив
Карен Чухаджян / Фото - facebook.com Карен Чухаджян

В 2020 году он завоевал пояс WBA International. Выше – только титул чемпиона мира. Да и дивизион элитный – полусредний, где боксируют Пакьяо, Спенс, Кроуфорд, Гарсия, Портер и другие.

Но развить успех у Карена Чухаджяна (18-1, 8 КО) не получилось. После победы над Сергеем Воробьевым у украинца обнаружили гепатит, сверху еще прибавились проблемы с промоутерами и пандемия – целый год он провел без боев. Но в 2021 боксировал уже дважды. А сейчас готовится к скорому третьему поединку.

На данный момент Чухаджян занимает десятое место в рейтинге IBF в полусреднем весе. И не боится говорить о громких именах своего дивизиона.

Сейчас мы готовимся. У нас должен быть в середине июня турнир где-то в Германии. Сейчас набираем силу – ОФП, спарринговать еще не начали.

Тренер Вячеслав Сенченко говорил, что тебе нужно уже поднимать уровень оппозиции. Так и будет?

Противник должен быть из топ-100 в мире, чтобы в рейтингах подниматься. Мы уже нормально поднялись. Боксировать против кого-то из 200-ки – это может, наоборот, в минус пойти.

У тебя в 2021 году было два боя за два месяца, если еще один в июле – получается, фактически, за полгода три боя. Это как в самом начале карьеры.

Я ведь год провалялся, ничего не делал. Ну как ничего не делал – не боксировал. Но в больничке полежал с гепатитом, пока восстановился. Так что сейчас, наоборот, хочется боксировать. Рад, что мы с менеджером друг друга нашли и есть возможность так часто боксировать. Я доволен.

И сколько ты хочешь боев в этом году провести?

Чем больше – тем лучше. Пока идет – хотелось бы боксировать. Травм нет, слава Богу. Мы с Евченко отбоксировали без травм – и сразу приняли решение готовиться на следующий бой. Не было смысла ждать чего-то, отдыхать. Я уже наотдыхался.

Последние три твоих боя на выезде, не в Украине. Тебе от этого лучше, что начал выезжать в другие страны?

Последний бой был в Германии. Его нельзя, наверное, назвать выездным, он ведь под меня делался. Если будет возможность в Украине бой сделать – Макс (Михалев менеджер) сделает. Просто сейчас есть возможность там делать, в Германии.

Предыдущий бой – там должен был в главном событии вечера другой клиент Макса боксировать за обязательного претендента, а мы – в андеркарде. Но по итогу получилось так, что его бой сорвался, но программа осталась, и мы там отбокировали.

2020 год вышел максимально контрастный: ты провел пока самый большой бой в карьере, завоевал пояс, но после этого пандемия, гепатит. Как оценишь тот год для себя?

В начале года, после победы думал: «Все, это мой год. Сейчас я взорвусь, сейчас буду боксировать почаще». А по итогу все совсем по-другому обернулось. Даже не знаю как его оценивать: начало хорошее, а конец – не очень. Такое.

Каково это потерять пояс даже без боя или даже в планах не было держать его у себя?

Та было. Просто там стечение обстоятельств: сначала я заболел, потом разошелся со Sparta Promotion. Обидно, конечно, так пояс терять. Грубо говоря, просто оставили его. Приятного мало.

Сейчас ты входишь в топ-10 рейтинга IBF. Как на это стоит реагировать?

Нормально, наверное. Мы двигаемся. Будем, наверное, по этой ветке двигаться. Сейчас в топ-10, но в идеале выходить еще выше.

Тем более, IBF – это, наверное, сейчас самая авторитетная организация.

Да, этим она и подкупает. Вроде все чистенько. Не как у WBA, где по пять чемпионов. У IBF все серьезно. Например, если ты чемпион и хочешь провести регулярную защиту, то должен сначала у первого номера спросить не будет ли он боксировать, потом у второго, у третьего. Там все серьезно. Правильно делают, нужно некоторым организациям, наверное, поучиться как дела вести.

У вас в весе объявили громкий бой Пакьяо – Спенс. Как ты отреагировал на этот поединок?

Сначала я подумал, что Пакьяо проиграет. Но я так думал и когда он выходил на бой с Турманом. Но как оно все получилось.

Пакьяо хоть и старый – да удалый. Он с большим опытом, может доставить проблем. Но, думаю, Спенс все же выиграет. Это мое предположение.

Но заруба должна быть, правильно?

Да, я думаю, это или последний, или один из последних боев Пакьяо. Он себя покажет, отдаст всего себя.

Арум говорил, что Пакьяо должен был драться с Кроуфордом, но тот бой сорвался. Тебе больше хотелось бы его бой с Кроуфордом или со Спенсом увидеть?

В этой категории я теряюсь, даже не знаю кто победил бы в бою Кроуфорд – Спенс. Они оба крутые боксеры. Я бы, если честно, и тот, и тот бой глянул бы. Но в идеале – Кроуфорда и Спенса свести между собой.

Когда ты выйдешь на пик, то с кем бы больше хотел подраться со Спенсом или с Кроуфордом?

Честно, я бы и с тем, и с тем хотел бы побоксировать. Было бы очень круто. Ребята серьезные. Если хочешь быть чемпионом, если хочешь показать всему миру, что ты хороший боксер, то таких нужно побеждать.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Карен Чухаджян Мэнни Пакьяо Эррол Спенс Теренс Кроуфорд

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