Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Донэйр: «Я вернулся и я сильнее, чем раньше»
38-летний филиппинец владел титулами на протяжении трех десятилетий
14:07
Нонито Донэйр / Фото - quebecnewstribune.comНа минувших выходных 38-летний филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) вновь завоевал титул чемпиона мира в легчайшем весе, нокаутировав чемпиона мира по версии WBC Нордина Убали (17-1, 12 КО) в 4-м раунде.
Своими эмоциями от возвращения в ринг Донэйр поделился в интервью boxingscene.com.
«Дело не в возрасте, а в способности выступать. Я считаю, что важнее не возраст, а то, насколько ты морально силен. Из боя с Иноуэ я понял, что я вернулся. Я по-прежнему могу конкурировать на этом уровне. Все то время, что я не боксировал, я совершенствовался. Я готов к дальнейшим боям. Я вышел на ринг и чувствовал себя хорошо. Сегодня я точно знал, что произойдет. Я точно знал, что я буду делать. Сегодня я хотел доказать всему миру, что я вернулся и я сильнее, чем был раньше. Я был терпелив, но я знал, что он достаточно потрясен, чтобы пойти за нокаутом».
Напомним, что Донэйр стал трехкратным чемпионом мира в этом весе и самым возрастным чемпионом мира в истории легчайшего веса. Также филиппинец присоединился к небольшому числу боксеров, которые владели титулами на протяжении трех календарных десятилетий.
Ранее Донэйр рассказал о том, как возраст повлиял на его отношение к боксу.
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