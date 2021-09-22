Белое полотенце в ринге и мощный нокаут в первом раунде. Как Усик и Джошуа дебютировали в профи
Двукратный олимпийский чемпион спрогнозировал результат поединка Джошуа – Усик
Алексей Тищенко отметил разницу в габаритах боксеров
20:41
Усик и Джошуа / Фото - ringside24Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте, украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Я ожидаю интересного боя. Вполне возможно, нас ждет неожиданная развязка, но, честно говоря, я больше верю в победу Энтони Джошуа. Хотя, безусловно, буду поддерживать Александра. Во-первых, он славянин; во-вторых, мне больше симпатизирует именно его стилистика ведения боя. Да и как человек он неплох. Очень бы хотелось увидеть его победу. Но я не вижу, за счет чего он сможет ликвидировать разницу в габаритах. Думаю, что досрочного завершения боя мы не увидим, все закончится судейским решением».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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