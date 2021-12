Джейк Пол с одного удара потушил свет Тайрону Вудли в реванше

Фото: cbssports.com

В главном событии вечера бокса, проходившего в Тампе (США), состоялся реванш видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО) и бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли (0-2).

Боксеры начали поединок без особых активных действий. Лишь Джейк, который с первого раунда занял центр ринга, пытался работать через джеб. Его оппонент включился только в третьем отрезке и сразу провел полноценную атаку из нескольких ударов.

В четвертой и пятой трехминутках Вудли продолжал наступать на Пола, который ничего не мог поделать с более опытным соперником.

В шестом раунде было очевидно, что Вудли уверенно забирал поединок, как вдруг Пол хлестким правым боковым так поразил экс-чемпиона UFC, что щелчок услышали все зрители в зале, а Вудли завалился лицом в канвас.

Omg! The power of @jakepaul is real. Unbelievable finish, Woodley is OUT COLD! #Boxing #PaulWoodley #PaulWoodley2 #PaulWoodleyII pic.twitter.com/oJOqQNVnDI