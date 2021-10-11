Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция

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24 октября в Атланте (США) чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Джеймел Херринг (23-2, 11 KO) встретится с экс-чемпионом мира в полулегком дивизионе Шакуром Стивенсоном (16-0, 8 KO).



Херринг в апреле победил техническим нокаутом бывшего №1 P4P британца Карла Фрэмптона.

Стивенсон в июне провел свой третий бой во 2-м полулегком весе, выиграв у Джеремийи Накатилы.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 06:00.