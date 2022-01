Джо Смит-младший победил Стива Джеффрарда. Как это было

Джо Смит-младший / Фото: YouTube

9 Раунд! Смит прижал Джеффрарда у канатов и тот опустился на колено. Затем угол снял Стива с боя.

8 Раунд! Джеффрард начал сильно уставать, из-за чего он все меньше атакует, скрываясь за блоком. Бой начинает носить характер одностороннего.

7 Раунд! Сложно Смиту что-то придумать, пока руки претендента выставлены настолько высоко. Единственная его радость в том, что оппонента из-за усталости по немного опускает их все ниже и поэтому пропускает удары.

6 Раунд! Претендент на пошел сразу в атаку, как в прошлые два раунда. Боксеры обменивались ударами с дистанции пока чемпион в концовке снова не решил увеличить темп. Но как только он это сделал, то случайно попал ниже пояса и Джеффрард от рефери получил нужное время, чтобы сбить темп.

5 Раунд! Джеффрард занял центр ринга и подступается к чемпиону с помощью джеба. Смит на это охотно отвечал своими ударами, но почти все они приходились в блок. В концовке чемпион снова активно пошел в атаку и часть панчей даже через блок пришлась в цель. У Джо был хороший апперкот и боковой, но будь руки Стива опущены, то и эффект был бы другой, а пока все цепляет не с тем эффектом, который нужен.

4 Раунд! Джеффрард начал трехминутку со своих атак и занял центр ринга, выбрасывая по сопернику комбинации из удара по корпусу, джеба и прямого. Смит на этот раз включился только в концовке, нанеся по блоку претендента десяток размашистых боковых.

3 Раунд! Смит снова пошел в затяжную атаку, которую претендент снова переждал за блоком. В середине раунда бой снова выровнялся и боксеры продолжили обмениваться своими комбинациями. Но на этот раз чемпион забрал концовку, прижав Джеффрарда к канатам.

2 Раунд! Смит снова набросился на оппонента и прижал того к канатам. Джеффрард благодаря плотному блоку все выдерживает и сам успевает пойти в атаку и провести свои комбинации. Похоже, чемпион сегодня не сможет выиграть досрочно, если будет переть с шашкой наголо. Претендент смотрится очень неплохо, если посмотреть не его место в рейтинге.

1 Раунд! Смит без разведки пошел с жесткими атаками на соперника. Джеффрард в ответ пытался огрызаться джебом, но инициативу он отдал чемпиону. В концовке трехминутки Джо попал мощными боковым, который претендент прочувствовал, несмотря на высоко поставленный блок.

" Бой начался!

" Вот и чемпион Джо Смит-младший.

No longer the hunter.



Now, the hunted.



Here comes the light heavyweight champ SmithGeffrard