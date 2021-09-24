Джошуа: «Я уверен, что смогу перебить Усика. У меня в этом нет сомнений»

Титулованный британец 25 сентября намерен продемонстрировать все свои боксерские навыки в ринге

Энтони Джошуа, Эдди Хирн и Александр Усик / Фото - boxingscene.com Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) заявил, что готов пройти всю дистанцию предстоящего поединка с украинцем Александра Усика (18-0, 13 КО).



Цитирует Джошуа boxingscene.com.



«Вы всегда стремитесь подготовиться к 12-раундовому поединку, но также стараетесь сделать бой короче. Другими словами нокаутировать оппонента. Вы всегда изучаете соперника и во время тренировочного лагеря узнаете его слабые и сильные стороны. У Усика хорошая выносливость. Поэтому мы работали не только над снижением веса, но и проводили много раундов в спаррингах, а также работа на мешке, чтобы повысить выносливость. Мы укрепляли боксерскую память в мышцах, чтобы не испытывать усталость, когда буду наносить удары. Я уверен, что смогу перебить Усика. У меня в этом нет сомнений. У меня должно быть немного агрессии, боксерские навыки и движение корпусом. Не может быть только одного фактора, который определит исход поединка».



«Очевидно, что у меня есть преимущество - это сила. Я буду использовать свои сильные стороны. Но не зря бой называется боксерским поединком. Я люблю эту науку. Я продемонстрирую свои боксерские навыки, но не буду все усложнять».



Накануне



Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.



На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе британец(24-1, 22 КО) заявил, что готов пройти всю дистанцию предстоящего поединка с украинцем(18-0, 13 КО).Цитирует ДжошуаНакануне боксеры провели дебютную дуэль взглядов Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Владимир Кириченко