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Экс-чемпион мира: «Усик – лучший соперник в карьере Джошуа»

Джонни Нельсон вспомнил успехи украинца

Бокс Профессиональный бокс
21:49
Экс-чемпион мира: «Усик – лучший соперник в карьере Джошуа»
Александр Усик / Фото: Eurosport

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон заявил, что Александр Усик (18-0, 13 КО) станет лучшим соперником в карьере Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова специалиста приводит портал boxingscene.com.

«Усик – лучший боксер на текущий день в карьере Этони. Если говорить о достижениях в любителях и профессионалах, то он лучший.

Многие не поймут, о чем я говорю. Люди могут сказать, что Энтони боксирует с крузером, но это неважно. Этот парень выиграл буквально все на своем пути».

Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября на футбольном стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.

Карен Агабекян
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа Джонни Нельсон Александр Усик

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