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Экс-чемпиону мира Вердехо могут дать высшую меру наказания – смертную казнь
Также пуэрториканец может провести в тюрьме до конца своих дней
2 октября 13:45
Феликс Вердехо / Фото - TwitterПуэрториканский легковес Феликс Вердехо (14-2 10 КО) останется под стражей еще два месяца, так как прокуратура США в округе Пуэрто-Рико запросила у суда отсрочку рассмотрения дела и принятия решения о требовании для обвиняемых высшей меры наказания. Об этом сообщает boxingscene.com.
В мае Вердехо был задержан ФБР по подозрению в похищении и убийстве молодой девушки, с которой у него был роман и которая забеременела от боксера.
Ему и его соучастнику предъявлены обвинения по трем пунктам, включающим похищение, убийство и убийство нерожденного ребенка, и в случае признания его виновным по любому из пунктов максимальной мерой наказания будет смертная казнь, если прокуратура США будет требовать высшей меры наказания.
Если же прокуратура не будет требовать смертной казни, то Вердехо грозит до 99 лет тюремного заключения, если его признают виновным по любому из пунктов обвинения.
Как ранее сообщалось, боксер связал свою беременную девушку проволокой, привязал к ее телу бетонный блок и затем сбросил с моста.
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