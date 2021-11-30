Хантер: «Все выглядит так, что в реванше Джошуа попытается задавить Усика»
Экс-соперник Усика вернется на ринг 2 декабря в главном событии вечера от Triller
Ивент состоится в Нью-Йорке
19:41
Майкл Хантер / Фото - boxingsceneПромоутерская компания Triller в своем официальном аккаунте в Instagram объявила о новом главном событии вечера бокса TrillerVerz IV в Нью-Йорке (США).
Ивент «ночь супертяжеловесов» возглавит поединок между Майклом Хантером (20-1-1, 14 KO) и Джерри Форрестом (26-4-1, 20 KO).
Поединок будет 10-раундовым. Шоу TrillerVerz IV состоится 2 декабря.
Ранее Хантер выразил уверенность в том, что ему удастся заполучить реванш против украинского чемпиона мира WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).
В 2017 году Усик выиграл у Хантера еще в рамках тяжелого веса. Тогда украинец едва не нокаутировал американца в 12-м раунде, но Хантер дожил до гонга.
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