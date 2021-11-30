Экс-соперник Усика вернется на ринг 2 декабря в главном событии вечера от Triller

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 1
Сегодня 17
Завтра 32
Футбол (3 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Альянс 0:2 Окончен
17:30 Оболонь - Металлист 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Заря 0:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Ванкувер Кэнакс 3:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 0:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Торонто Мейпл Лифс 1:5 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 100:118 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Сакраменто Кингз 128:101 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс 97:109 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 110:106 Окончен
Футбол (1 событие из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция 4:0 Окончен
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Ньюкасл - Норвич -:- Запланирован
22:15 Лидс - Кристал Пэлас -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция 4:0 Окончен
21:45 Салернитана - Ювентус -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен 4:7 Окончен
02:30 Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
02:30 Виннипег Джетс - Аризона Койотис 0:1 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Питтсбург Пингвинс 2:1 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 101:96 Окончен
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс 111:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 102:89 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс 133:119 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс 100:98 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс 96:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз 116:99 Окончен
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс 129:107 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:123 Окончен
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Днепр - Кривбасс -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Николаев -:- Запланирован

Экс-соперник Усика вернется на ринг 2 декабря в главном событии вечера от Triller

Ивент состоится в Нью-Йорке
Бокс Профессиональный бокс
19:41
Экс-соперник Усика вернется на ринг 2 декабря в главном событии вечера от Triller
Майкл Хантер / Фото - boxingscene
Промоутерская компания Triller в своем официальном аккаунте в Instagram объявила о новом главном событии вечера бокса TrillerVerz IV в Нью-Йорке (США).

Ивент «ночь супертяжеловесов» возглавит поединок между Майклом Хантером (20-1-1, 14 KO) и Джерри Форрестом (26-4-1, 20 KO).

Поединок будет 10-раундовым. Шоу TrillerVerz IV состоится 2 декабря.



Ранее Хантер выразил уверенность в том, что ему удастся заполучить реванш против украинского чемпиона мира WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).

В 2017 году Усик выиграл у Хантера еще в рамках тяжелого веса. Тогда украинец едва не нокаутировал американца в 12-м раунде, но Хантер дожил до гонга.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Майкл Хантер Александр Усик Triller

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Усик выдал сильную мотивационную речь
Усик выдал сильную мотивационную речь
Бокс Профессиональный бокс
13:45
«Меня штормило 2 дня». Усик рассказал о самой сложной тренировке в жизни
«Меня штормило 2 дня». Усик рассказал о самой сложной тренировке в жизни
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 22:34
Бывший тренер Кличко жестко раскритиковал Джошуа
Бывший тренер Кличко жестко раскритиковал Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 16:30
Поветкин: «С Усиком у нас хорошие отношения. Я считаю, что он хороший, сильный боксер»
Поветкин: «С Усиком у нас хорошие отношения. Я считаю, что он хороший, сильный боксер»
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 13:49
Джойс: «Я бы выбрал того, кто удерживает больше всего титулов. В данный момент это Усик»
Джойс: «Я бы выбрал того, кто удерживает больше всего титулов. В данный момент это Усик»
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 11:35
Фьюри – Усик. У Джошуа готовы рассмотреть предложение по отступным
Фьюри – Усик. У Джошуа готовы рассмотреть предложение по отступным
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 10:45
2

Новости: Бокс

Портер: «Всего пару раз по ходу карьеры я чувствовал облегчение после боя»
Портер: «Всего пару раз по ходу карьеры я чувствовал облегчение после боя»
Профессиональный бокс
21:00
WBO санкционировала поединок между Деметриусом Андраде и Жанибеком Алимханулы
WBO санкционировала поединок между Деметриусом Андраде и Жанибеком Алимханулы
Профессиональный бокс
20:43
Сенченко: «Беринчик не победил ни одного бойца топ-уровня, даже приближенного к топ-уровню»
Сенченко: «Беринчик не победил ни одного бойца топ-уровня, даже приближенного к топ-уровню»
Профессиональный бокс
20:23
Диас похвастался впечатляющей формой перед боем с Хэйни
Диас похвастался впечатляющей формой перед боем с Хэйни
Профессиональный бокс
20:00
Экс-соперник Усика вернется на ринг 2 декабря в главном событии вечера от Triller
Экс-соперник Усика вернется на ринг 2 декабря в главном событии вечера от Triller
Профессиональный бокс
19:41
Хэйни показал актуальную форму перед поединком с Диасом
Хэйни показал актуальную форму перед поединком с Диасом
Профессиональный бокс
19:20
Хирн готов организовать поединок для Камбососа в Австралии
Хирн готов организовать поединок для Камбососа в Австралии
Профессиональный бокс
18:59
Промо к бою Сиренко – Валлиш
Промо к бою Сиренко – Валлиш
Профессиональный бокс
18:55
Максим Власов узнал имя нового оппонента после отмены поединка с Буатси
Максим Власов узнал имя нового оппонента после отмены поединка с Буатси
Профессиональный бокс
17:41
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
2
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
1 декабря 21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
1 декабря 22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00