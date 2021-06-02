Экс-тренер Кличко: «У Ломаченко есть дух, но нет здоровья. Его папа загнал»

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу «Боксерская правда» рассказал, что Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) может не выйти на бой против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) из-за постоянных проблем со здоровьем.



Почему он проиграл Лопесу? Потому что половину боя боялся из-за этой травмы. У него есть дух, но нет здоровья. Ломаченко тренируется с шести лет, его папа загнал. Папа – великий тренер или что? Он опыты ставит. У ребенка не было детства. А сейчас Вася вырос и только начал понимать, что есть он. И пошли нестыковки. Думаете, у них там с папой все гладко, шито-крыто?

Мое мнение, что нужно больше папину психологию контролировать, а потом уже Васину, потому что он подчиненный. Вася вырос, начал папе зубы показывать».