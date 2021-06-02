Экс-тренер Кличко: «У Ломаченко есть дух, но нет здоровья. Его папа загнал»
Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу «Боксерская правда» рассказал, что Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) может не выйти на бой против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) из-за постоянных проблем со здоровьем.
«Сейчас Ломаченко дали этого Накатани, но еще неизвестно, будет ли бой. У него серьезная травма. Все смеются, никто мне не верит. Мол, он крутой, залечил травму. Подождите, еще боя может не быть. Я интуитивно чувствую, что этот поединок может не состояться. У него спарринги начнутся, сейчас он опять ляжет в больницу.
Почему он проиграл Лопесу? Потому что половину боя боялся из-за этой травмы. У него есть дух, но нет здоровья. Ломаченко тренируется с шести лет, его папа загнал. Папа – великий тренер или что? Он опыты ставит. У ребенка не было детства. А сейчас Вася вырос и только начал понимать, что есть он. И пошли нестыковки. Думаете, у них там с папой все гладко, шито-крыто?
Мое мнение, что нужно больше папину психологию контролировать, а потом уже Васину, потому что он подчиненный. Вася вырос, начал папе зубы показывать».
Напомним, ранее Городничев заявил, что Василий и Анатолий Ломаченко – это завистливые люди.
Комментарии 0