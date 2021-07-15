Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»

Городничев опроверг слухи о спаррингах украинцев

Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: instagram.com/klitschko

Украинский тренер Сергей Городничев, который ранее работал с Владимиром Кличко, заявил в прямом эфире на своем Youtube канале, что Александр Усик (18-0, 13 KO) не создавал проблем бывшему объединенному чемпиону мира в супертяжелом весе серьезные проблемы в спаррингах, как заявляют некоторые эксперты:



Что я скажу про историю, как Усик гонял Кличко в спаррингах? Ребята, ну как гонял? Вы видели? Кто видел? Никто не видел. Это все ерунда. Как 95-килограммовый может гонять 120-килограммового?

Также Городничев заявил, что во время тренировок Кличко с Муратом Гассиевым (27-1, 20 KO) ни разу не смог попасть по украинцу за два раунда.