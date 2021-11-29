Хргович хочет провести бои с Фьюри и Усиком в 2022 году
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
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01:44
Филип Хргович / Фото: Boxing News
5 декабря в Лас-Вегасе перспективный хорватский супертяжеловес Филип Хргович (13-0, 11 KO) проведет поединок против Эмира Ахматовича
(16-4-2, 8 КО).
Хргович в текущем году выиграл у непобежденного до момента их боя Марко Радонича.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:00.
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