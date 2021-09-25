Фьюри уверен, что Джошуа может поплатиться, если будет недооценивать силу удара Усика

Британец советует своему соотечественнику считаться с украинцем

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) советует своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не упускать из виду силу удара его будущего оппонента украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). По словам «Цыганского Короля», на протяжении своей карьеры он неоднократно встречался с соперниками, которых назвали безударными, и поплатился, так как недооценил их.

Фьюри цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Любой тяжеловес может сильно ударить. Людей, которые меня смогли отправить в нокдаун, называли безударными. Однажды я дрался с бойцом из Канады, Невеном Пайкичем. Поединок состоялся в 2011 году. У него было всего пять досрочных побед из шестнадцати победных боев. И угадайте, что? Я упал. У Стива Каннингема было пять или шесть нокаутов в двадцати с лишним победных поединках. И я снова оказался на настиле ринга. Так что вы не можете недооценивать этих парней, особенно тяжеловесов. Они все большие бойцы и могут навредить вам».

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