Фьюри: «Я последний, кого можно винить в переносе поединка с Уайлдером»
Фьюри: «В отличие от Хэмилтона, я плачу налоги в Великобритании»
Тайсон назвал сумму своих выплат в казну
23 июля 17:15
Хэмилтон и Фьюри / фото - Daily Express
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался в адрес своего соотечественника – семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Боксер укорил гонщика в том что он не платит налоги в Великобритании. Слова Фьюри приводит Mirror.
«В отличие от Льюиса Хэмилтона, я живу и плачу налоги в Великобритании. В прошлом году они достигли 9 млн фунтов стерлингов».
По статистике Хэмилтон в 2019 году входил в 5 тыс. крупнейших налогоплательщиков Великобритании, хоть он и преимущественно проживает за границей.
Недавно стало известно, что Фьюри может подраться в реванше с Владимиром Кличко.