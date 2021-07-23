Фьюри: «В отличие от Хэмилтона, я плачу налоги в Великобритании»

Тайсон назвал сумму своих выплат в казну

Хэмилтон и Фьюри / фото - Daily Express

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался в адрес своего соотечественника – семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Боксер укорил гонщика в том что он не платит налоги в Великобритании. Слова Фьюри приводит Mirror.

«В отличие от Льюиса Хэмилтона, я живу и плачу налоги в Великобритании. В прошлом году они достигли 9 млн фунтов стерлингов» .

По статистике Хэмилтон в 2019 году входил в 5 тыс. крупнейших налогоплательщиков Великобритании, хоть он и преимущественно проживает за границей.

Недавно стало известно, что Фьюри может подраться в реванше с Владимиром Кличко.