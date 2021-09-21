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Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком

Если учесть продажи платных трансляций, то сможет безбедно жить до конца жизни

Бокс
12:58
Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком
Энтони Джошуа / Фото: The New York Times

Стал известен гарантированный гонорар чемпиона по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за поединок с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), сообщает The Mirror.

Джошуа получит гарантированный гонорар в размере 15 млн фунтов ($20,5 млн).

Отметим, ранее промоутер Усика Александр Красюк заявлял, что Усик получит наибольший гонорар в карьере, но сумма пока неизвестна.

Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа и Александра Усика.

Карен Агабекян
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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