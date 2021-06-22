В команду Джошуа пригласили «двойника Усика». Кто он такой?
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Официально их объявят в ближайшие несколько дней
11:51
Энтони Джошуа, Александр Усик
Британские источники сообщили, что поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом WBO украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) состоится 25 сентября.
Местом проведения поединка с наибольшей вероятность станет футбольный стадион «Тоттенхэма» в Лондоне.
Также британские отметили, что официально о дате и месте боя объявят в ближайшие дни.
Напомним, ранее американский средневес рассказал за счет чего Усик победит Джошуа.
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