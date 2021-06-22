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Определились дата и место боя Джошуа – Усик

Официально их объявят в ближайшие несколько дней

Бокс Профессиональный бокс
11:51
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Энтони Джошуа, Александр Усик

Британские источники сообщили, что поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом WBO украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) состоится 25 сентября.

Местом проведения поединка с наибольшей вероятность станет футбольный стадион «Тоттенхэма» в Лондоне.

Также британские отметили, что официально о дате и месте боя объявят в ближайшие дни.

Напомним, ранее американский средневес рассказал за счет чего Усик победит Джошуа.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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