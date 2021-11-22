Камбосос: «Моя скорость, манера передвижения, взрывная мощь, удары – все это окажется Лопесу не по зубам»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Обязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) прокомментировал слова абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) о том, что он нокаутирует его в первом раунде.

Австралийца цитирует портал sports.yahoo.com:

Его натренированность и выносливость даже близко не сравнятся с моими, поэтому он надеется и молится, чтобы все закончилось в первом раунде. Что он будет делать на протяжении следующих 11 раундов, если не оформит нокаут в первом? Если это его единственный план на бой, то у него большие проблемы. Я полностью готов. Я могу драться 12 раундов. Я из старой школы, поэтому, если они хотят, мы можем провести 15 раундов, как это делали великие боксеры».