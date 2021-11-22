Камбосос: «Моя скорость, манера передвижения, взрывная мощь, удары – все это окажется Лопесу не по зубам»
Обязательный претендент на титул IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) прокомментировал слова абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) о том, что он нокаутирует его в первом раунде.
Австралийца цитирует портал sports.yahoo.com:
«Моя скорость, манера передвижения, взрывная мощь, удары, которые я доношу и выбрасываю, комбинации в моем арсенале, моя выносливость и натренированность – все это окажется этому парню не по зубам. Он говорил, что нокаутирует меня в первом раунде. Перед тем как заболеть ковидом 19 июня, Лопес утверждал, что отправит меня в нокаут в течение трех раундов. Так что же изменилось?
Его натренированность и выносливость даже близко не сравнятся с моими, поэтому он надеется и молится, чтобы все закончилось в первом раунде. Что он будет делать на протяжении следующих 11 раундов, если не оформит нокаут в первом? Если это его единственный план на бой, то у него большие проблемы. Я полностью готов. Я могу драться 12 раундов. Я из старой школы, поэтому, если они хотят, мы можем провести 15 раундов, как это делали великие боксеры».
Джордж Камбосос опубликовал видео подготовки к грядущему бою с Теофимо Лопесом.