Касимеро и Ригондо установили антирекорд по количеству точных ударов в 12-раундовом бою

Фото: skysports.com

Поединок между чемпионом мира по версии WBO в легчайшем весе Джонриэлем Касимеро (31-4, 21 KO) и звездным кубинским ветераном Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) установил антирекорд.

Как сообщает система подсчета ударов CompuBox, Касимеро и Ригондо выбросили наименьшее количество точных ударов в 12-раундовом бою за 36-летнюю историю ее существования.

В общей сложности Ригондо нанес 221 удар, из которых точными оказались 44. У его соперника 47 попаданий из 297 выброшенных ударов. Ригондо донес больше джебов - 16 против 6, но проиграл по количеству силовых ударов - 28 против 41.

Примечательно, что в третьем и четвертом раундах боксеры на двоих выбрасывали по четыре точных удара. В течение боя по ходу одного раунда никому из них не удалось донести больше семи точных ударов. Даже в заключительной трехминутке Ригондо и Касимеро вместе умудрились попасть всего шесть раз.

