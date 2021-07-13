Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса
Катмен экс-чемпион мира Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) Расс Анбер поделился своим мнением о поединке украинца против Масеши Накатани (19-2, 10 КО). Специалист уверен, что украинец бы мог нокаутировать японца раньше, если бы обладал достаточной силой удара. Во время беседы с Мэттом Касаванту Анбер сравнил мощь «Хай-тека» и Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).
«Меня беспокоило то, как болельщики быстро сбросили Ломаченко со счетов после близкого боя с Лопесом, в котором многие великие люди из боксерского мира насчитали ничью. Его списали так, будто он упал с первого на 22-е место в рейтинге pound-for-pound. Это в очередной раз доказывает, что люди не имеют малейшего представления о том, что означает рейтинг pound-for-pound. Ломаченко проиграл бой, и внезапно его навыки, умения, скорость, защита и техника стали недостаточно хорошими - он больше не боец pound-for-pound. Это безумный способ мышления.
Я говорил, что бой с Накатани - это поединок, чтобы сделать заявление, доказать, что Ломаченко находится в числе больших парней. Когда я говорю "больших", я имею в виду, что в бою с Накатани складывалось впечатление, будто мы смотрим поединок бойцов с разницей в три весовые категории. Разница в их размерах была сумасшедшей.
Лома доказал, что он может драться с крупными соперниками. Если бы Ломаченко умел бить, как большие парни, он бы мог удосрочить Накатани еще раньше. Если бы Лома со своими габаритами обладал, к примеру, силой удара Теофимо Лопеса, то бой закончился бы быстрее».
Катмен ранее рассказал, как ему удалось устранить сечку в начальных раундах поединка против японца.
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