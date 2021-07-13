Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса

Ломаченко и Накатани / фото - ZN

Катмен экс-чемпион мира Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) Расс Анбер поделился своим мнением о поединке украинца против Масеши Накатани (19-2, 10 КО). Специалист уверен, что украинец бы мог нокаутировать японца раньше, если бы обладал достаточной силой удара. Во время беседы с Мэттом Касаванту Анбер сравнил мощь «Хай-тека» и Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).

Я говорил, что бой с Накатани - это поединок, чтобы сделать заявление, доказать, что Ломаченко находится в числе больших парней. Когда я говорю "больших", я имею в виду, что в бою с Накатани складывалось впечатление, будто мы смотрим поединок бойцов с разницей в три весовые категории. Разница в их размерах была сумасшедшей.

Лома доказал, что он может драться с крупными соперниками. Если бы Ломаченко умел бить, как большие парни, он бы мог удосрочить Накатани еще раньше. Если бы Лома со своими габаритами обладал, к примеру, силой удара Теофимо Лопеса, то бой закончился бы быстрее».