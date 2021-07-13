Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 3
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс 120:100 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 13) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Рига - Мальме -:- Запланирован
20:00 Шериф - Теута -:- Запланирован
21:00 Приштина - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Шэмрок Роверс - Слован Братислава -:- Запланирован
22:30 Шахтер Солигорск - Лудогорец -:- Запланирован
23:00 Валюр - Динамо Загреб -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 93) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
13:15 Ангелина Калинина - Анна Калинская -:- Запланирован
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Динамо Тбилиси -:- Запланирован
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт -:- Запланирован

Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса

Расс Анбер высказался о победе Василия над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
09:37
Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса
Ломаченко и Накатани / фото - ZN

Катмен экс-чемпион мира Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) Расс Анбер поделился своим мнением о поединке украинца против Масеши Накатани (19-2, 10 КО). Специалист уверен, что украинец бы мог нокаутировать японца раньше, если бы обладал достаточной силой удара. Во время беседы с Мэттом Касаванту Анбер сравнил мощь «Хай-тека» и Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).

«Меня беспокоило то, как болельщики быстро сбросили Ломаченко со счетов после близкого боя с Лопесом, в котором многие великие люди из боксерского мира насчитали ничью. Его списали так, будто он упал с первого на 22-е место в рейтинге pound-for-pound. Это в очередной раз доказывает, что люди не имеют малейшего представления о том, что означает рейтинг pound-for-pound. Ломаченко проиграл бой, и внезапно его навыки, умения, скорость, защита и техника стали недостаточно хорошими - он больше не боец pound-for-pound. Это безумный способ мышления.

Я говорил, что бой с Накатани - это поединок, чтобы сделать заявление, доказать, что Ломаченко находится в числе больших парней. Когда я говорю "больших", я имею в виду, что в бою с Накатани складывалось впечатление, будто мы смотрим поединок бойцов с разницей в три весовые категории. Разница в их размерах была сумасшедшей.

Лома доказал, что он может драться с крупными соперниками. Если бы Ломаченко умел бить, как большие парни, он бы мог удосрочить Накатани еще раньше. Если бы Лома со своими габаритами обладал, к примеру, силой удара Теофимо Лопеса, то бой закончился бы быстрее».

Катмен ранее рассказал, как ему удалось устранить сечку в начальных раундах поединка против японца.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко Масаеши Накатани Теофимо Лопес Расс Анбер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»
Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 22:02
Промоутер Усика: «Реванш Ломаченко и Лопеса может состояться в этом году»
Промоутер Усика: «Реванш Ломаченко и Лопеса может состояться в этом году»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 21:02
Брэдли назвал лучшего легковеса современности. И это не Ломаченко, и не Дэвис
Брэдли назвал лучшего легковеса современности. И это не Ломаченко, и не Дэвис
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 10:41
Брэдли предположил, что вскоре Ломаченко может уйти из бокса
Брэдли предположил, что вскоре Ломаченко может уйти из бокса
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 22:26
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом
Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 17:53

Новости: Бокс

Пакьяо: «Хорошо, что я 2 года не занимался боксом»
Пакьяо: «Хорошо, что я 2 года не занимался боксом»
Профессиональный бокс
11:01
Уйдет в монастырь? Усик обрился налысо
Уйдет в монастырь? Усик обрился налысо
Профессиональный бокс
09:44
Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса
Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса
Профессиональный бокс
09:37
Джо Смит подпишет контракт на 2 боя, но не с Бетербиевым
Джо Смит подпишет контракт на 2 боя, но не с Бетербиевым
Профессиональный бокс
08:30
Владимир Кличко поможет Усику перед боем с Джошуа
Владимир Кличко поможет Усику перед боем с Джошуа
Профессиональный бокс
07:40
Экс-тренер Кличко: «Джошуа выиграл у Владимира. Какие тогда шансы у Усика?»
Экс-тренер Кличко: «Джошуа выиграл у Владимира. Какие тогда шансы у Усика?»
Профессиональный бокс
12 июля 22:53
Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»
Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»
Профессиональный бокс
12 июля 22:02
Де Ла Хойя намерен совершить самое грандиозное возвращение в истории бокса
Де Ла Хойя намерен совершить самое грандиозное возвращение в истории бокса
Профессиональный бокс
12 июля 21:15
Промоутер Усика: «Реванш Ломаченко и Лопеса может состояться в этом году»
Промоутер Усика: «Реванш Ломаченко и Лопеса может состояться в этом году»
Профессиональный бокс
12 июля 21:02
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
62
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
4
Все новости