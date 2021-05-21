Хантер удивил прогнозом на бой Усик – Джошуа

Боксер прокомментировал шансы претендента на пояс WBO

Майкл Хантер / фото - Sky Sports

Топовый супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) дал прогноз на возможный бой претендента на титул WBO Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Американец сделал ставку на то, что этот бой не состоится вовсе, хотя промоутер украинца Александр Красюк утверждал обратное. Впрочем Хантер в соцсетях также заявил, что верит в победу Усика по очкам.

« Усик – защитный боец. Он чистый боксер. В боксе существует правило или закон, согласно которому ты должен биться с боксерами и боксировать с бойцами. Мне кажется, что Усик победит Джошуа по очкам. Не могу представить, что Энтони потрясет его. Я допускаю, что Джошуа попадет по Усику приличными ударами, но не вижу, что он поймает его достаточно акцентированно, чтобы потрясти. Я думаю, Усик победит судейским решением. Впрочем, я ставлю на то, что поединок не состоится.

На мой взгляд, Джо Джойс создаст Усику больше проблем, чем Энтони Джошуа. В своем последнем бою Джошуа выступил ненамного лучше, чем обычно. Это плюс для таких парней, как Тайсон Фьюри, Усик и я, ведь Джошуа не настолько хорош. Настоящим боксерам, которые смотрели этот бой, комфортнее видеть Энтони в такой форме, чем в той, которая была у него вначале».

Напомним, Хантер должен был подраться против Филиппа Хрговича (12-0, 10 КО), однако позже хорвата предложили в соперники Усику.