Хаттон: «Усик бьет так же тяжело как и Энди Руис»
Экс-чемпион мира Рикки Хаттон уверен, что Александр Усик (18-0, 13 КО) опасен для чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа
(24-1, 22 КО), поскольку имеет не менее сильный удар чем у Энди Руиса.
«Я думаю, Усик может справиться с топовыми супертяжеловесами. Как по мне, он обладает фантастическими навыками. У него хорошая, очень профессиональная и опытная команда. Они применяют методы прокачки мышц, чтобы работать на взрывах.
Я считаю, что у Усика есть мощь. Энди Руис показал, что Энтони Джошуа можно потрясти. И я думаю, что Усик бьет так же тяжело, если не тяжелее, чем Руис. На стороне Энди был фактор скорости, и мне кажется, что Усик обладает более тяжелым ударом. Но я думаю, что Джошуа изменился после боя с Руисом.
Кого-то поражения могут сломать. Я считаю, что Тайсон Фьюри сломал Уайлдера после того, как победил его в их прошлом бою, однако Джошуа после поражения Руису вернулся сильнее».
Напомним, бой Джошуа против Усика пройдет 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.