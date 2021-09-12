Хаттон: «Усик бьет так же тяжело как и Энди Руис»

Рикки Хаттон / Фото: скрин-шот

Экс-чемпион мира Рикки Хаттон уверен, что Александр Усик (18-0, 13 КО) опасен для чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), поскольку имеет не менее сильный удар чем у Энди Руиса.



Я считаю, что у Усика есть мощь. Энди Руис показал, что Энтони Джошуа можно потрясти. И я думаю, что Усик бьет так же тяжело, если не тяжелее, чем Руис. На стороне Энди был фактор скорости, и мне кажется, что Усик обладает более тяжелым ударом. Но я думаю, что Джошуа изменился после боя с Руисом.

Кого-то поражения могут сломать. Я считаю, что Тайсон Фьюри сломал Уайлдера после того, как победил его в их прошлом бою, однако Джошуа после поражения Руису вернулся сильнее».