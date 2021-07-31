Хаттон: «Усик будет абсолютным кошмаром для Джошуа в течение 4-5 раундов»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Кэмпбелл Хаттон, начинающий боксер-профессионал и сын экс-чемпиона мира Рикки Хаттона, в интервью YouTube-каналу Boxing UK поделился своим мнением о предстоящем поединке между обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Однако я держу в уме преимущество Джошуа в габаритах. Люди не отдают AJ должного за его боксерские навыки, однако он олимпиец. Я считаю, что Джошуа может не только сильно бить, но и боксировать.

Мне кажется, что Энтони будет бить по рукам, а Усик начнет принимать эти удары перчатками, но даже это будет его выматывать, потому что AJ обладает мощью и габаритами. Я думаю, что это измотает Усика, и позже Джошуа его нокаутирует».