Хаттон: «Усик будет абсолютным кошмаром для Джошуа в течение 4-5 раундов»
Кэмпбелл Хаттон, начинающий боксер-профессионал и сын экс-чемпиона мира Рикки Хаттона, в интервью YouTube-каналу Boxing UK поделился своим мнением о предстоящем поединке между обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Если честно, я соглашусь со словами Эдди Хирна о том, что Джошуа победит нокаутом. Я думаю, что Усик будет абсолютным кошмаром в течение 4-5 раундов. Он очень хорош технически. У него есть скорость, поскольку Усик поменьше, и он очень хороший боксер. Поэтому я не думаю, что Джошуа будет доносить много чистых ударов в начале боя.
Однако я держу в уме преимущество Джошуа в габаритах. Люди не отдают AJ должного за его боксерские навыки, однако он олимпиец. Я считаю, что Джошуа может не только сильно бить, но и боксировать.
Мне кажется, что Энтони будет бить по рукам, а Усик начнет принимать эти удары перчатками, но даже это будет его выматывать, потому что AJ обладает мощью и габаритами. Я думаю, что это измотает Усика, и позже Джошуа его нокаутирует».
Джеймс Али Башир уверен, что Александр Усик будет готов к ударам Энтони Джошуа.