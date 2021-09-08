Стивенсон после победы над Херрингом может сразиться с Ломаченко
Херринг: «В поединке со Стивенсоном мне нужно боксировать и верить в себя»
Чемпион WBO отметил навыки защиты своего визави
17:19
Джемел Херринг / Фото - premierboxingchampionsЧемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Джемел Херринг (23-2-0, 11 KO) высказался о предстоящем поединке с непобежденным американцем Шакуром Стивенсоном (16-0, 8 КО).
Цитирует Херринга Bad Left Hook.
«Я привык к роли аутсайдера. Меня это не волнует. У меня появился шанс устроить большое представление. Шакур – один из лучших боксеров с точки зрения защиты, мне нужно боксировать, верить в себя. Моя команда подготовит несколько вариантов внесения изменений. Шакур может говорить все, что захочет, хотя, если честно, его поведение никого не привлекает».
Бой состоится 23-го октября на арене State Farm в Атланте, штат Джорджия, США.
Напомним, Херринг в апреле 2021-го одержал самую большую победу в карьере, досрочно остановив в шестом раунде бывшего первого номера рейтинга P4P Карла Фрэмптона.
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