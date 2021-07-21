Хирн: «Джошуа нужно выразить огромнейшее уважение. Не так много людей хотят драться с Усиком»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что его подопечному нужно отдать должное за согласие выйти в ринг с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Я знаю, что мы постоянно называем эти имена, но посмотрите на резюме Джошуа: Диллиан Уайт, Чарльз Мартин, Эрик Молина, Доминик Бризил, Владимир Кличко, Карлос Такам на недельном уведомлении, унификация с Джозефом Паркером, обязательная защита с Александром Поветкиным, Энди Руис, опять Энди Руис, Кубрат Пулев и Александр Усик. Это его серия.

Я всегда говорил, что Джошуа - боец, который готов драться где угодно и с кем угодно. Он желает сражаться с самыми лучшими и становиться лучше. Он постоянно улучшается. Это потрясающий бой, один из самых крутых в супертяжелом весе. Захватывающий поединок, который покажет большие цифры. Я верю, что Джошуа - лучший супертяжеловес в мире».