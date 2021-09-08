Хирн считает, что в WBC должны лишить Фьюри чемпионского титула

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) должны лишить титула, если его бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) не состоится в октябре.

Промоутера цитирует издательство mirror.co.uk:

Тайсон не боксирует с февраля 2020 года и если он не проведет бой в октябре, то с момента его последнего выступления пройдет почти два года. Его нужно лишить титула или перевести в статус «чемпиона в отпуске». Диллиан Уайт сидел все это время в качестве временного чемпиона и ждал своей очереди. Я понимаю, что пандемия внесла свои коррективы, но когда чемпион не выступает два года, то нужно принимать меры».