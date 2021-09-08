Хирн считает, что в WBC должны лишить Фьюри чемпионского титула
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) должны лишить титула, если его бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) не состоится в октябре.
Промоутера цитирует издательство mirror.co.uk:
«Я на 100 процентов хочу, чтобы бой между Фьюри и Уайлдером состоялся. Потому что хочу, чтобы, наконец, в их противостоянии определился победитель, и мы снова смогли попытаться организовать объединительный поединок с Энтони Джошуа. Но если этого не произойдет, то WBC должны принять меры относительно Фьюри, а именно лишить титула.
Тайсон не боксирует с февраля 2020 года и если он не проведет бой в октябре, то с момента его последнего выступления пройдет почти два года. Его нужно лишить титула или перевести в статус «чемпиона в отпуске». Диллиан Уайт сидел все это время в качестве временного чемпиона и ждал своей очереди. Я понимаю, что пандемия внесла свои коррективы, но когда чемпион не выступает два года, то нужно принимать меры».
Деонтей Уайлдер опубликовал фрагмент тренировки накануне поединка с Тайсоном Фьюри.