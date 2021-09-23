Хирн: «Усик является большой угрозой для Джошуа»

Эдди Хирн / Фото: Sky Sports

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что опасается за своего подопечного в поединке против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова промоутера приводит портал boxingnews24.com.



Джошуа должен победить Александра Усика для того, чтобы его мечта продолжила жить. Он не был готов к тому, чтобы уйти от вызова со стороны Усика. Энтони не такой человек. Усик однозначно входит в топ-5 лучших супертяжеловесов, а, возможно, даже занимает первое место. Это пугает. Он был великолепным крузером, а теперь поднялся в хэвивейт.

Также это отличная битва умов. Усик пугает своим умом, умением просчитать и перехитрить противника, но Джошуа в этом бою намерен показать свои навыки и брутальность. Я надеюсь, что брутальности мы увидим чуточку больше».