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Котельник раскрыл имя одного из спарринг-партнеров Усика в его подготовке к бою с Джошуа

Бывший чемпион мира – о предстоящем мегафайте в столице Великобритании

Бокс Профессиональный бокс
20:59
Котельник раскрыл имя одного из спарринг-партнеров Усика в его подготовке к бою с Джошуа
Андрей Котельник / Фото - galinfo.com.ua
Экс-чемпион мира в первой полусреднем дивизионе Андрей Котельник (32-4, 13 КО) поделился мыслями о предстоящем поединке непобежденного украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) и обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Джошуа есть что терять, он ведь владеет сразу несколькими чемпионскими поясами, тогда как Усик только стремится к вершинам в профессиональном боксе. Украинец будет более раскрепощен, ему будет проще продемонстрировать все свое умение. Джошуа и Усика объединяет то, что оба – олимпийские чемпионы, завоевавшие золото на Играх в Лондоне в 2012 году: британец – среди супертяжей, а наш земляк – в весе до 91 кг. Покинув аматорский ринг, они выступали продолжительное время в своих категориях. Вот это преимущество в физической мощи может стать весомым козырем Энтони. На мой взгляд, у Усика, как говорят, школа получше, он очень хорошо обучен».


«Я владею информацией, что соперники подходят к противостоянию в боевой спортивной форме, в частности, у Усика одним из спарринг-партнеров был чемпион Европы Виктор Выхрист, с которым активно сотрудничаю. До начала боя я всегда оцениваю шансы соперников 50 на 50. Дальше все зависит от того, как боксеры реализуют свои сильные стороны и нивелируют уязвимые места. Конечно, буду болеть за Сашу Усика – моего давнего приятеля, хотя, убежден, что если поединок будет продолжаться все 12 раундов, то судьи все же, проголосуют за Джошуа, у которого впечатляющий послужной список, да и не будем забывать, что бой состоится на поле британца. Исходя из этого, Усику нужно делать выводы».


Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
Источник: meta-ratings.com.ua Владимир Кириченко
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