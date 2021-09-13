Красюк: «Все принципиальные переговоры по WBSS, по Джошуа мы вели вместе с Климасом»
Красюк: «Когда в одной весовой категории есть 4-5 чемпионов, это слишком»
Украинский промоутер уверен, что скоро это изменится
13 сентября 21:05
Александр Красюк / фото - facebook.com
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк высказался о существовании большого количества чемпионов в одной весовой категории.
«Я как промоутер, который с WBC начал работать с 2007 года, затем работал с WBА, а по сей день работаю с WBО. Когда в одной весовой категории есть 4-5 чемпионов, это слишком. Мы понимаем зачем это делается, чтобы дать статус каждому конкретному боксеру, особенный статус. Но таких боев много, а если каждый из них особенный, то они становятся в ряд один с другим и перестают быть особенными. Время все расставит на свои места. Сейчас, когда пандемия значительно сократила количество шоу в мире, организации пересмотрят свою политику. Вливания в них уменьшились, поэтому все будет пересматриваться в сторону серьезности. Сейчас у временных чемпионов заберут их титулы, чемпионом в супертяжелом весе по версии WBА является Энтони Джошуа, все остальные чемпионы лишь на бумаге. Чемпионом WBC является Тайсон Фьюри, все остальные не чемпионы. Обладателем титула в WBО является тоже Джошуа, как и в IBF. Это константа, с которой мы работаем. Обо всех остальных не знаю».
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.