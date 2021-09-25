Баффер: «Я уже не могу дождаться боя Усик – Джошуа»
Красюк: «Усик уверен в победе на 1000 процентов. Он может легко нокаутировать Джошуа»
Промоутер украинца не сомневается в своем подопечном
10:15
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing UK заявил, что обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) не сомневается в своей победе в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«По-прежнему ли уверен Александр в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет. Сейчас не на 500, а на 1000 процентов. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не нужно быть большим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает – навыки или мощь.
Может ли Усик нокаутировать Джошуа? Легко. Он супертяжеловес. Один удар в подбородок – и соперник упадет. Нужно только донести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно».
На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
Комментарии 0