Красюк: «Усик уверен в победе на 1000 процентов. Он может легко нокаутировать Джошуа»

Промоутер украинца не сомневается в своем подопечном

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing UK заявил, что обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) не сомневается в своей победе в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«По-прежнему ли уверен Александр в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет. Сейчас не на 500, а на 1000 процентов. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не нужно быть большим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает – навыки или мощь. Может ли Усик нокаутировать Джошуа? Легко. Он супертяжеловес. Один удар в подбородок – и соперник упадет. Нужно только донести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно».

На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.