Кролла: «Я могу понять, почему Фьюри получит 80% от гонорара за бой с Уайтом»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Британский бывший чемпион легкого веса Энтони Кролла в интервью Boxing Social высказался о решении WBC распределить гонорар в соотношении 80/20 для супертяжеловесов Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

В любом случае, Диллиан Уайт получит огромный гонорар, не так ли? Честно, я не смотрю на эту ситуацию, как WBC, но… не знаю… у Фьюри просто огромное имя. Так что я могу понять, почему он получил такую долю».