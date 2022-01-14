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Кролла: «Я могу понять, почему Фьюри получит 80% от гонорара за бой с Уайтом»
Британец считает решение WBC справедливым
14 января 16:00
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Британский бывший чемпион легкого веса Энтони Кролла в интервью Boxing Social высказался о решении WBC распределить гонорар в соотношении 80/20 для супертяжеловесов Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).
«Я просто… очевидно, что Тайсон – одно из крупнейших в боксе и вообще спортивных имен. Поэтому WBC так и решили. И это ведь произошло не впервые.
В любом случае, Диллиан Уайт получит огромный гонорар, не так ли? Честно, я не смотрю на эту ситуацию, как WBC, но… не знаю… у Фьюри просто огромное имя. Так что я могу понять, почему он получил такую долю».
Боб Арум, сo-промоутер Тайсона Фьюри, призвал Диллиана Уайта начать переговоры.