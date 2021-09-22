Лоивский: «Хижняк показал характер победителя»
Лоивский – о бое Усик – Джошуа: «Саша – боец, очень отчаянный спортсмен. Он никогда не даст заднюю»
Украинский наставник отметил характер экс-абсолютного чемпиона мира
17:17
Леонид Лоивский / Фото - XSPORTГлавный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский прокомментировал грядущий мегафайт между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Встретятся два олимпийских чемпиона – оба боксера уже вписали свои имена в историю. Считаю, что для Саши Усика большая победа уже в том, что он заслужил боксировать с Джошуа. Усик пришел из более легкого веса, но уже адаптировался и к супертяжелой категории. Мои предпочтения в этом поединке именно на стороне украинца. У Усика есть свои козыри, побить которые британцу будет очень сложно, – это подвижность, быстрота, острота, тактическая выучка. Перехитрить Джошуа и наказать – такое Саше по силам. И если Усик продемонстрирует тот уровень бокса, который он показывал в своих лучших боях – к примеру, с тем же Гассиевым, то победа будет за ним. Поединок пройдет на родине Энтони Джошуа, но этим Усика нельзя испугать. Саша – боец, очень отчаянный спортсмен. Он никогда не даст заднюю. Чем сложнее задача, тем он более заряжен на победу».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.