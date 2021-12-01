Камбосос: «Я сломал Лопеса еще на первой пресс-конференции»
Ломаченко поделился новой порцией фотографий из тренировочного лагеря
Украинец готовится к бою против Ричарда Комми
16:14
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) продолжает подготовку к бою против ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
В Facebook Ломаченко поделился новыми фотографиями из своего тренировочного лагеря.
Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Напомним, в андеркарде выступит перспективный украинский супертяжеловес.