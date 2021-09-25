Вице-президент ФБУ: «Анатолий Ломаченко будет мозговым центром в углу Усика в его бою с Джошуа»
Ломаченко: «Пусть будет так, как решил Всевышний. Бог в помощь»
Экс-лидер легкого дивизиона поддержал своего товарища перед боем с Джошуа
14:33
Василий Ломаченко / Фото - maxboxingБывший чемпион мира в легко дивизионе Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram выразил поддержку своему близкому товарищу, украинскому претенденту на титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александру Усику (18-0, 13 КО) перед поединком с британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Пусть будет так, как решил Всевышний. Бог в помощь, Александр Усик».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.