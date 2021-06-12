Лопес – о травме Ломаченко: «Это оправдания, которые были подготовлены заранее в случае поражения»

Абсолютный чемпион легкого веса заявил, что все боксеры сражаются с повреждениями

Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) рассказал в интервью Youtube каналу Sports Beats with Gilbert Manzano, что рассказы о травме экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко (14-2, 10 KO) – просто отговорки после поражения:



Они говорят, что я дрался с половиной Ломаченко, и это безумие. Я бы тоже мог рассказать о травмах, с которыми вышел на этот бой. Но не буду, потому что в конечном итоге все настоящие бойцы знают, что ты никогда не подходишь к поединку готовым на все 100 процентов. Возможно, 90 процентов – это максимум, на который чувствует себя твое тело перед боем. Они легко могли сняться с боя или перенести его. Это все оправдания. Они их заранее подготовили на случай, если он проиграет. Они знали, что Ломаченко боится.

Напомним, что Лопес вернется в ринг в поединке с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).

Онлайн трансляция поединка Лопес – Камбосос пройдет на XSPORT.ua. Начало – 20 июня в районе 05:00.