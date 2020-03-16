Лопес утверждает, что Де Ла Хойя должен был выступить в андеркарде его боя с Камбососом
Лопес-старший: «Камбосос уже начал нести х*рню. Мы идем за ним»
Отец и тренер лидера легкого веса жестко проехался по австралийскому претенденту
15 марта 08:21
Теофимо Лопес-старший и его сын / Фото - badlefthook
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Johnny's Boxing Empire словесно проехался по следующему оппоненту своего сына, австралийскому претенденту на титул Джорджу Камбососу (19-0, 10 KO).
«Мы нокаутируем Камбососа в первом раунде, и люди скажут, что мы должны были это сделать. Да, я говорил, что мы сделаем с ним то же самое, что с Мейсоном Менардом (Лопес-младший нокаутировал его в первом раунде, – прим.). Мы раскрываем гребаные секреты. Я сообщаю этому тупому клоуну Камбососу, что мы идем за ним. Он уже начал нести х*рню. Ему следует замолчать, потому что он меня, б***ь, взбесил. Я слышал, как он болтал разную чушь. Никто не тренируется лучше, чем мой сын. Нам не нужно пахать на тренировках. Мы знаем, что нам нужно делать. Камбосос несет х*рню. Он говорит, что мой сын только позирует для своих видео, но не работает. Этот засранец не понимает, кто мы такие, но очень скоро он это узнает. Я отправлю его задницу обратно в Австралию к гребаным кенгуру».
Ранее стало известно, что поединок между боксерами состоится на ивенте Triller Fight Club в Майами (США) 5 июня.