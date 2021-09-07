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Менеджер Джойса: «Чем дольше продлится бой Джошуа с Усиком, тем более выгодно все будет для Александра»
Джонс верит в нокаут от действующего чемпиона, если тот включится со старта
15:24
Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT
Менеджер супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO) Сэм Джонс в интервью Youtube каналу Behind The Gloves поделился мнением о поединке обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александра Усика (18-0, 13 KO).
Если честно, я думаю, что Джошуа отутюжит Усика. Да, я считаю, что он это сделает. Это мой прогноз, но, опять же, чем дольше продлится бой, тем это будет выгоднее для Усика. По моему мнению, Джошуа нельзя позволять Усику войти в свой ритм. Мне кажется, что Энтони будет готов должным образом и победит нокаутом.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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