Менеджер Усика назвал главные преимущества своего подопечного в бою с Джошуа

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Сергей Лапин, менеджер украинца Александра Усика (18-0, 13 KO), рассказал, за счет чего его подопечный сможет победить в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Лапина цитирует портал mybettingsites.co.uk:

В нашем мире каждый должен проявить себя, что Усик делает снова и снова, когда все в нем сомневаются. Мы, его команда и близкие верим в его победу по двум причинам: во-первых, потому что у него одна из лучших боксерских техник, а во-вторых, потому что он максимально использует свои ноги, что делает его сложным соперником для любого бойца.

Конечно, Энтони - великий боксер. Он прошел сложный путь в карьере. Так что желаем ему хорошей подготовки и ждем его в ринге».