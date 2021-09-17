Менеджер Усика назвал главные преимущества своего подопечного в бою с Джошуа
Сергей Лапин, менеджер украинца Александра Усика (18-0, 13 KO), рассказал, за счет чего его подопечный сможет победить в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Лапина цитирует портал mybettingsites.co.uk:
«Прошло более двух лет с момента перехода Александра в супертяжелый вес. Сегодня он находится в идеальном физическом и психологическом состоянии, чтобы встретиться с Энтони Джошуа. Александр невероятно упорно работал на тренировках и докажет в бою против Джошуа, что он лучший в мире. Также этому поспособствовал Анатолий Ломаченко, который вывел его игру на новый уровень.
В нашем мире каждый должен проявить себя, что Усик делает снова и снова, когда все в нем сомневаются. Мы, его команда и близкие верим в его победу по двум причинам: во-первых, потому что у него одна из лучших боксерских техник, а во-вторых, потому что он максимально использует свои ноги, что делает его сложным соперником для любого бойца.
Конечно, Энтони - великий боксер. Он прошел сложный путь в карьере. Так что желаем ему хорошей подготовки и ждем его в ринге».
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