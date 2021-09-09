Спарринг-партнер Усика: «Александр станет проблемой для кого угодно»
«Мы движемся». Джошуа проявляет уважение к Усику и работает над нивелированием козыря украинца
До мегафайта супертяжелого веса осталось чуть более двух недель
15:03
Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в супертяжелом весе продолжает насыщенную подготовку к предстоящему мегафайту с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
Британец в своих соцсетях поделился фрагментами подготовки. AJ продолжает работу над своей скоростью – именно этот элемент все эксперты называют козырем украинца.
We move pic.twitter.com/8e1LvXAcAF— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 8, 2021
Мы движемся.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
Комментарии 0