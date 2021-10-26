На шоу с участием Деревянченко организаторы заработали миллионы долларов Новости партнеров

Гонорар украинца в этом бою составил до 500 тысяч долларов

Один из ведущих украинских боксеров-профессионалов 35-летний Сергей Деревянченко свой последний бой провел в США 27 сентября прошлого года. Соперником Сергея был 30-летний американец Джермалл Чарло, а на кону боя стоял чемпионский титул WBC в среднем весе (до 72,6 кг). Украинец уступил поединок по решению судов, но сейчас мы решили рассмотреть не спортивный, а финансовый результат этого боксерского шоу.

Телетрансляцию боев можно было увидеть только в режиме pay-per-view (плати и смотри) на американском телеканале Showtime. Прямая трансляция обошлась в 74,95 доллара. Официально телеканал не обнародовал статистику, сколько фанатов бокса купили трансляцию. Но известный американский инсайдер Майк Копинджер утверждал, что продано более 100 тысяч трансляций. То есть, если цифры Майка соответствуют действительности, общие доходы по продаже PPV составили 7,5 миллионов долларов.

Заметим, что высокая цена трансляции была обусловлена ​​тем, что в шоу приняли участие два брата Чарло. Джермалл выяснял отношения с Сергеем, а его брат-близнец Джермелл сражался сразу за три чемпионских титула (WBC, WBA, IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг) против доминиканца Росарио, нокаутированного в 8-м раунде.

Обычно телеканал забирает себе 50 процентов сборов по продажам трансляций, остальные остаются бойцам с промоутерами. Учитывая, что именно братья-близнецы Чарло были главной "блюдом", благодаря которой покупались трансляции, по нашему мнению, гонорар украинца в этом бою составил до 500 тысяч долларов. Что равняется около 300 тысяч долларов после уплаты налогов.

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Сергей Деревянченко сейчас занимает второе место в рейтинге WBC и еще имеет шансы выйти на чемпионский бой. У украинца уже были три неудачных попытки завоевать чемпионский титул. Ближе к этой цели Сергей был в поединке с Геннадием Головкиным 5 октября 2019 года. Тогда в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden украинец проиграл казаху в конкурентном бою по очкам, но Головкина после сомнительного судейского решения освистали зрители, а все эксперты бокса единогласно отдали победу Деревянченко.

Алекс Дубинский





