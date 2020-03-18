Красюк – о сопернике Усика: «Вообще нифига не понятно»
Накал страстей продолжается. Усик и Джойс провели дуэль постов в Twitter
Украинский супертяжеловес с нетерпением ожидает грядущего поединка
08:41
Усик и Джойс / Фото - badlefthookОбязательный претендент на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (18-0, 13 КО) и непобежденный британец Джо Джойс (12-0, 11 КО) продолжают устраивать словесную битву в социальных сетях перед потенциальным поединком за звание временного чемпиона WBO.
Боксеры практически одновременно в Twitter опубликовали посты, которые дали намек на их предстоящий бой.
Джойс обратился к своему промоутеру Фрэнку Уоррену со словами:
«Я не могу дождаться, когда снова дам волю рукам. Фрэнк Уоррен, дай мне Усика».
I can’t wait to let my hands go again, @frankwarren_tv bring me Usyk!— Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) March 18, 2021
Ответ от украинца был незамедлителен. Усик оставил сообщение, выложив нарезку своих поединков.
«Кто следующий?».
Who's next? pic.twitter.com/3XcjySeVxC— Alexander Usyk (@usykaa) March 18, 2021
Напомним, ранее Уоррен рассказал о ходе переговоров между командами боксеров.