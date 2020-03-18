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Накал страстей продолжается. Усик и Джойс провели дуэль постов в Twitter

Украинский супертяжеловес с нетерпением ожидает грядущего поединка


Бокс Профессиональный бокс
08:41
Накал страстей продолжается. Усик и Джойс провели дуэль постов в Twitter
Усик и Джойс / Фото - badlefthook
Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (18-0, 13 КО) и непобежденный британец Джо Джойс (12-0, 11 КО) продолжают устраивать словесную битву в социальных сетях перед потенциальным поединком за звание временного чемпиона WBO. 

Боксеры практически одновременно в Twitter опубликовали посты, которые дали намек на их предстоящий бой.

Джойс обратился к своему промоутеру Фрэнку Уоррену со словами:

«Я не могу дождаться, когда снова дам волю рукам. Фрэнк Уоррен, дай мне Усика».




Ответ от украинца был незамедлителен. Усик оставил сообщение, выложив нарезку своих поединков.

«Кто следующий?».



 Напомним, ранее Уоррен рассказал о ходе переговоров между командами боксеров.
Владимир Кириченко
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Александр Усик Фрэнк Уоррен Джо Джойс

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