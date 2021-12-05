Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция

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Нонито Донэйр, Рэймарт Габальо

12 декабря в Карсоне (США) чемпион мира WBC в легчайшем весе, филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) будет защищать пояс в бою с непобежденным Рэймартом Габальо (24-0, 20 КО).



Донэйр в мае текущего года отобрал титул у Нордина Убаали. Габальо последний бой провел в декабре 2020-го, выиграв у Эммануэля Родригеса.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.