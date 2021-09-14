Усик раскрыл секрет своей шикарной координации
Нужно еще много работать. Тренер Усика по физподготовке показал, как боксирует
Тренируя Александра, Валентин Литвинчук и сам заразился боксом
11:38
Валентин Литвинчук и Усик / Фото: Инстаграм
Тренер по физподготовке украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Валентин Литвинчук показал в Instagram свое умение боксировать.
Напомним, Литвинчук готовил физическую форму Усика перед поединком с Энтони Джошуа, который состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.