Выхрист подерется в андеркарте поединка Фьюри – Уайлдер
Очень солидно. Выхрист выступит в андеркарде поединка Уайлдер – Фьюри
Украинский проспект выйдет на ринг против неизвестного американца
19:31
Виктор Выхрист / Фото - tapologyНепобежденный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) проведет поединок в андеркарде третьего боя между чемпионом по версии WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Изначально Выхрист должен был боксировать в андеркарде Фьюри и Уайлдера 24 июля, однако поединок перенесли из-за коронавируса у «Цыганского короля».
На ринге украинец встретится с американцем Майком Маршаллом (5-1-1, 4 КО). Об этом сообщает BoxRec.
Поединок состоится 9 октября в США. Украинец впервые будет боксировать за Океаном.
Напомним, что в марте этого года Выхрист в первом раунде нокаутировал поляка Яцека Пьятека (11-2, 9 КО).