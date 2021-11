Официально. Амир Хан и Келл Брук подерутся в феврале

Фото: Sky Sports

Телеканал Sky Sports официально сообщил, что бой британских боксеров Амира Хана (34-5, 21 КО) и Келла Брука (39-3, 27 КО) состоится 19 февраля.

Поединок пройдет в рамках полусреднего веса на арене в Манчестере.

Боксеры уже провели пресс-конференцию, а также стердаун, в ходе которого между ними случилась небольшая потасовка.

The biggest domestic clash in recent history, @amirkingkhan vs @SpecialKBrook goes down in Manchester Feb 19 #KhanBrook



Sign up now for access to pre-sale tickets @ https://t.co/yt3WMVlLFj #KhanBrook | Feb 19 | AO Arena Manchester | @skysportsboxing Box Office pic.twitter.com/Ju9jWfgTl5