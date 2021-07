Официально. Ортис подерется против Каваляускаса 14 августа

Ортис и Каваляускас / фото - DAZN

14 августа в городе Фриско, Техас, США, состоится вечер бокса промоутерской компании Golden Boy.

Главным поединком вечера станет противостояние 23-летнего проспекта полусреднего веса Вирджил Ортис (17-0, 17 КО) и Эгиса Каваляускаса (22-1-1, 18 КО). Победитель этой встречи станет главным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO, который принадлежит Теренсу Кроуфорду (36-0, 27 КО).

Ортис последний поединок провел в марте этого года, досрочно победив в 7-м раунде Мориса Хукера (27-2-3, 18 KO).

Каваляускас в декабре 2020 года, досрочно победив Микаэля Зюски (34-2-0, 23 KO).

AUGUST 14 @VergilOrtiz vs Egidijus Kavaliauskas live on @daznboxing at @thestarinfrisco in Frisco, TX.



Tickets on sale Wednesday, July 16! pic.twitter.com/1dcmNwQgOO