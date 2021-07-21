Малиновский: «Усик перебоксирует Джошуа на классе»

Олег Малиновский / фото - Укринформ

Боксер полулегкой весовой категории Олег Малиновский (27-0, 8 КО) дал прогноз на предстоящий мегафайт Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Украинец дал пару советов соотечественнику, который 25 сентября может стать обладателем 4 титулов.

Во-вторых, бить как можно больше. Усику необходимо сделать акцент на большом количестве ударов. Он всегда их выбрасывает много, а сейчас это будет его преимуществом.

В-третьих, не застаиваться. Усику нужно постоянно подходить-отходить, работать на своей дистанции.

Я считаю, что бой Усик – Джошуа будет интересным и зрелищным поединком для зрителей. Тем более для тех болельщиков, которые разбираются в боксе.

Думаю, что Саша просто перебоксирует Джошуа на классе. Он на голову выше».