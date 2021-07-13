Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 3
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс 120:100 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 13) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Рига - Мальме -:- Запланирован
20:00 Шериф - Теута -:- Запланирован
21:00 Приштина - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Шэмрок Роверс - Слован Братислава -:- Запланирован
22:30 Шахтер Солигорск - Лудогорец -:- Запланирован
23:00 Валюр - Динамо Загреб -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 93) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
13:15 Ангелина Калинина - Анна Калинская -:- Запланирован
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Динамо Тбилиси -:- Запланирован
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт -:- Запланирован

Пакьяо: «Хорошо, что я 2 года не занимался боксом»

Филиппинец готовится к бою против Эррола Спенса
Бокс Профессиональный бокс
11:01
Пакьяо: «Хорошо, что я 2 года не занимался боксом»
Мэнни Пакьяо / фото - SCMP

Экс-чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал о подготовке к бою против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Филиппинец заявил, что пауза в 2 года между боями пошла ему на пользу. Слова 42-летнего боксера приводит Boxing Scene.

«Для меня хорошо, что я два года не занимался боксом, потому что сколько лет я занимаюсь боксом? Я начал заниматься боксом с 12 лет и до сих пор, поэтому для меня хорошо, что у меня был перерыв на два года.

Поэтому при возвращении в тренировочный процесс мне хочется сосредоточиться и посвятить себя занятиям и убедиться, что я на 100 процентов подготовлен. Это мой драйв.

Тренировки отличаются от того, что я делал раньше, потому что, когда вы молоды, когда вы трудитесь на дневных тренировках, вы успеваете восстановиться. Но когда ты в таком возрасте, твоему телу нужно время, чтобы восстановиться. Вы не можете пахать, пахать и пахать.

Например, сегодня ты выкладываешься, а завтра легкая тренировка, не слишком тяжелая. А на следующий день ты снова можешь так пахать. Но раньше, когда я был молод, я выкладывался до предела каждый день».

Поединок Пакьяо – Спенс состоится 21 августа в Лас-Вегасе.

Мэнни считает Спенса сильнее Флойда Мейвезера.

Ранее он продемонстрировал свою текущую форму.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Спенс: «Если будет шанс – нокаутирую Пакьяо, если нет – выиграю решением судей»
Спенс: «Если будет шанс – нокаутирую Пакьяо, если нет – выиграю решением судей»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 12:21
Пакьяо: «Не могу сказать, что Спенс это самая большая проблема в моей карьере»
Пакьяо: «Не могу сказать, что Спенс это самая большая проблема в моей карьере»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 12:00
Спенс: «То, что Пакьяо 42 года, ничего не значит»
Спенс: «То, что Пакьяо 42 года, ничего не значит»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 10:20
Пакьяо и Спенс провели дебютную дуэль взглядов перед очным противостоянием
Пакьяо и Спенс провели дебютную дуэль взглядов перед очным противостоянием
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 09:41
Пакьяо: «Спенсу не нужны советы Мейвезера, поскольку Эррол лучше, чем Флойд»
Пакьяо: «Спенсу не нужны советы Мейвезера, поскольку Эррол лучше, чем Флойд»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 09:20
Пакьяо: «Эррол Спенс – боец, которого нельзя недооценивать»
Пакьяо: «Эррол Спенс – боец, которого нельзя недооценивать»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 07:20

Новости: Бокс

Пакьяо: «Хорошо, что я 2 года не занимался боксом»
Пакьяо: «Хорошо, что я 2 года не занимался боксом»
Профессиональный бокс
11:01
Уйдет в монастырь? Усик обрился налысо
Уйдет в монастырь? Усик обрился налысо
Профессиональный бокс
09:44
Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса
Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса
Профессиональный бокс
09:37
Джо Смит подпишет контракт на 2 боя, но не с Бетербиевым
Джо Смит подпишет контракт на 2 боя, но не с Бетербиевым
Профессиональный бокс
08:30
Владимир Кличко поможет Усику перед боем с Джошуа
Владимир Кличко поможет Усику перед боем с Джошуа
Профессиональный бокс
07:40
Экс-тренер Кличко: «Джошуа выиграл у Владимира. Какие тогда шансы у Усика?»
Экс-тренер Кличко: «Джошуа выиграл у Владимира. Какие тогда шансы у Усика?»
Профессиональный бокс
12 июля 22:53
Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»
Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»
Профессиональный бокс
12 июля 22:02
Де Ла Хойя намерен совершить самое грандиозное возвращение в истории бокса
Де Ла Хойя намерен совершить самое грандиозное возвращение в истории бокса
Профессиональный бокс
12 июля 21:15
Промоутер Усика: «Реванш Ломаченко и Лопеса может состояться в этом году»
Промоутер Усика: «Реванш Ломаченко и Лопеса может состояться в этом году»
Профессиональный бокс
12 июля 21:02
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
62
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
4
Все новости