Пакьяо: «Хорошо, что я 2 года не занимался боксом»

Мэнни Пакьяо / фото - SCMP

Экс-чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал о подготовке к бою против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Филиппинец заявил, что пауза в 2 года между боями пошла ему на пользу. Слова 42-летнего боксера приводит Boxing Scene.

Поэтому при возвращении в тренировочный процесс мне хочется сосредоточиться и посвятить себя занятиям и убедиться, что я на 100 процентов подготовлен. Это мой драйв.

Тренировки отличаются от того, что я делал раньше, потому что, когда вы молоды, когда вы трудитесь на дневных тренировках, вы успеваете восстановиться. Но когда ты в таком возрасте, твоему телу нужно время, чтобы восстановиться. Вы не можете пахать, пахать и пахать.

Например, сегодня ты выкладываешься, а завтра легкая тренировка, не слишком тяжелая. А на следующий день ты снова можешь так пахать. Но раньше, когда я был молод, я выкладывался до предела каждый день».